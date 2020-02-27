السلطات الايطالية: وفاة شخصين بفيروس "الكورونا"

أعلنت السلطات الإيطالية عن "وفاة شخصين بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14".
وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية أن "الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى بفيروس "كورونا" الجديد، فى ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضى".
يذكر ان المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما.
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