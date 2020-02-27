الحكومة الكويتية:إيقاف العمل بنظام البصمة في كافة الجهات الحكومية

أعلن الناطق الرسمي باسم ​الحكومة الكويتية​ طارق المزرم، عن أن "ديوان الخدمة المدنية قرر إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، وسيصدر تعميم بالاجراءات ​الجديدة​ المؤقتة وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد".

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