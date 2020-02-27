رئيس الحكومة العراقية المكلف يتخلّى عن جنسيته البريطانية

أعلن رئيس الحكومة العراقي المكلف ​محمد علاوي​ عن "تقديم رسالة رسمية للسفير البريطاني في بغدادستيفن هيكي،بطلب التنازل عن جنسيته البريطانية"، مشيرا إلى أنه "نظرا لتبوئه منصب رئيس وزراء العراق يتحتم عليه التخلي عن جنسية أي دولة أخرى".

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