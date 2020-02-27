تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي الى الأحد المقبل

إقترح رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ على رؤساء الكتل "تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة ل​حكومة​ ​محمد علاوي​ إلى الأحد المقبل". وكان قد تم تأجيل تسمية مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتجارةبعد وصول أسماء المرشحين لتولي وزارات في حكومة علاوي إلى البرلمان، معترجيحات بتمرير 17 حقيبة وزراية. ورفض تحالف القوى العراقية حضور جلسة التصويت على حكومة علاوي.

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