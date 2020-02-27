أفادت قناة "الحرة" بأن "السلطات الصحية الأردنية منعت سبعة عراقيين من دخول البلاد بعد الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن "السلطات في معبر الكرامة الأردني الحدودي مع العراق أجرت الفحص الطبي للعراقيين السبعة حيث تم الاشتباه بإصابتهم بالفيروس".
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن "تشكيل لجان وفرق صحية في كافة المعابر البرية والجوية والبحرية ستجري فحوصات احترازية على جميع القادمين الى المملكة وستمنع أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس من دخول الأردن باستثناء حاملي الجنسية الأردنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأردنية تمنع عراقيين من دخول الأردن خوفا من "الكورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.