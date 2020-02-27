الصحة الأردنية تمنع عراقيين من دخول الأردن خوفا من "الكورونا"

أفادت قناة "الحرة" بأن "السلطات الصحية ​الأردن​ية منعت سبعة عراقيين من دخول البلاد بعد الاشتباه بإصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى أن "السلطات في معبر الكرامة الأردني الحدودي مع ​العراق​ أجرت الفحص الطبي للعراقيين السبعة حيث تم الاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

وكانت ​الحكومة الأردنية​ قد أعلنت عن "تشكيل لجان وفرق صحية في كافة المعابر البرية والجوية والبحرية ستجري فحوصات احترازية على جميع القادمين الى المملكة وستمنع أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس من دخول الأردن باستثناء حاملي الجنسية الأردنية".