فؤاد أيوب:لا يجب ان نصاب بالهلع وامكانية انتشار كورونا محدودة

حيا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزارتي الإعلام والتربية حول الوقاية من كورونا في المدارس، الطاقم الطبي الموجود في مستشفى بيروت الحكومي الذي يتعاطى بكثير من المسؤولية مع فيروس كورونا".
ولفت إلى ان "الجامعة اللبنانية قامت بانشاء خلية أزمة وتجتمع بشكل متكرر وسنطلق الاثنين حملة التدريب للمدربين كي ينتقلوا لكافة فروع الجامعة اللبنانية في كافة المناطق ابتداء من يوم الاثنين".
وشدد على انه "لا يجب ان نصاب بالهلع وما تقوم به الوزارات المعنية له دور توعوي وأؤكد انه بمجتمعنا النظافة الشخصية مهمة جدا من أجل ذلك امكانية انتشار المرض محدودة للغاية".
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