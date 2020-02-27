السنيورة التقى وزير خارجية الهند وألقى الكلمة الإفتتاحية لمؤتمر غرب آسيا الرابع عشر

إلتقى رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، الموجود في العاصمة الهندية ​نيودلهي​، وزير ​خارجية الهند​ سوبراهمانيام جايشانكار، وكان الإجتماع مناسبة لاستعراض التطورات في ​لبنان​ والمنطقة والعالم في الوقت الراهن، والعلاقات الثنائية بين لبنان والهند.

وكانت للسنيورة الكلمة الإفتتاحية لمؤتمر غرب آسيا الرابع عشر تحت عنوان: "عشر سنوات من التحوّل السياسي والاقتصادي في غرب آسيا: التحديات والدروس والاتجاهات المستقبلية"، الّذي تنظّمه مؤسّسة "كونراد أديناور".

كما زار ​السفارة المصرية​ في العاصمة الهندية، وقدّم التعازي بالرئيس المصري الراحل ​حسني مبارك​، ودوَّن كلمة عزاء في سجل التشريفات والتعازي في السفارة.