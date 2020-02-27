إلتقى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الموجود في العاصمة الهندية نيودلهي، وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، وكان الإجتماع مناسبة لاستعراض التطورات في لبنان والمنطقة والعالم في الوقت الراهن، والعلاقات الثنائية بين لبنان والهند.
وكانت للسنيورة الكلمة الإفتتاحية لمؤتمر غرب آسيا الرابع عشر تحت عنوان: "عشر سنوات من التحوّل السياسي والاقتصادي في غرب آسيا: التحديات والدروس والاتجاهات المستقبلية"، الّذي تنظّمه مؤسّسة "كونراد أديناور".
كما زار السفارة المصرية في العاصمة الهندية، وقدّم التعازي بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ودوَّن كلمة عزاء في سجل التشريفات والتعازي في السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة التقى وزير خارجية الهند وألقى الكلمة الإفتتاحية لمؤتمر غرب آسيا الرابع عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.