دياب بإطلاق عمل الباخرة التي ستحفر البئر النفطي بالبلوك رقم 4: لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد

لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​، خلال إطلاق عمل الباخرة الّتي ستتولّى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، إلى أنّ "من وسط الظلام، ستُفتح اليوم كوة نور كبيرة، فتوسّع دائرة الأمل بتجاوز ​لبنان​ الأزمة الاقتصاديّة الحادّة الّتي تضيّق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيّين".

وأكّد أنّه "يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي، لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الّذي نريده أن يعود مزدهرًا".