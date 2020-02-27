الحسنية نفى إستقالته من "القومي السوري": أمارس مسؤولياتي في مركز الحزب

علق نائب رئيس ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ​وائل الحسنية​ في بيان "على ما نشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حول إستقالتي من مسؤوليتي في الحزب"، مؤكدا "أنني أمارس مسؤولياتي في مركز الحزب، واتابع كل المهام المناطة بي بموجب مسؤوليتي."

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