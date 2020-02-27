النشرة: قوة من الجيش أوقفت مطلوبا ملقبا بـ"ميزو" عند مدخل بريتال

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ أنّ "قوّة من ​الجيش اللبناني​ أوقفت المطلوب "د. ط." الملقّب بـ"ميزو" عند مدخل ​بلدة بريتال​، وقد نُقل الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق". إضغط للمزيد

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