الضمان الإجتماعي: كركي فسخ وتعليق عقود وإنذارات لأطباء وصيادلة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان أنه "في إطار متابعته للتحقيقات التي تجريها مديرية التفتيش الإداري والمراقبة الطبية في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ مع عدد من الأطباء والصيادلة المتعاقدين مع الصندوق، وعلى ضوء الملفات المرسلة من قبل رؤساء مكاتب الصندوق، وحيث تبين بنتيجة التحقيق الذي أجرته كل من مديرية التفتيش الإداري والمراقبة الطبية وجود مخالفات لأحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي ونظامه الطبي والعقود المبرمة معه، وإستنادا إلى إقتراح مديرية التفتيش الإداري، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ القرار رقم 85 تاريخ 12/ 2/ 2020 قضى بموجبه فسخ التعاقد مع الأطباء المحددة أسماؤهم أدناه:

- الدكتور حاتم ​محمود حيدر​ / الجراحة النسائية والتوليد - المذكرة 31/ 1997.

- الدكتور مازن غازي زيتون / ​الأمراض​ العصبية - المذكرة 26/ 2015.

-الدكتور فضل محمد الحرشي / الجراحة العامة - المذكرة 91 / 2005.

-الدكتور علي ​محمد زبيب​ / أمراض القلب والشرايين - المذكرة 85 / 2010.

-الدكتور جهاد محمد حيدر / أمراض القلب والشرايين - المذكرة 12/ 2018

كما جرى فسخ التعاقد مع صيدلية الجنان - ​النبطية​ لصاحبتها الصيدلي جنان ​علي نور الدين​ رقم التعاقد 408/ 8 - المذكرة رقم 13 / 2008. بموجب قرار رقم 84 تاريخ 12/ 2/ 2020.

ومن جهة أخرى وبناء لرأي المراقبة الطبية في الصندوق، أصدر كركي القرار رقم 124 تاريخ 21/ 2/ 2020 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد إعتباراً من 24/ 2/ 2020 مع الأطباء المحدّدة أسماؤهم أدناه:

- الدكتور زكريا أحمد حنقير/ الجراحة النسائية والتوليد - المذكرة رقم 81 / 1996.

- الدكتورة ريما عادل علاء الدين/ الطب العام - المذكرة رقم 66/ 1995.

- الدكتور حسن منيف هاشم / الطب العام - المذكرة 36/ 1994.

- الدكتور ​أنطوان مارون​ مارون ضاهر/ الطب العام - المذكرة 25 / 1973.

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وبناء لرأي المراقبة الطبية في الصندوق واقتراحها تم انذار كل من المخالفين لأحكام قانون الضمان وأنظمته وذلك تحت طائلة فسخ العقد الدائم في حال تكرار الشكوى والمخالفة، وهم :

- صيدلية ​العباسية​ / الصيدلي محمد خليل عز الدين، رقم الصادر 647 تاريخ 21 /2/2020.

- صيدلية حيدر / الصيدلي حيدر ابراهيم فضل الله، رقم الصادر 648 تاريخ 21/ 2/ 2020.

- صيدلية جنى/ الصيدلي حسين علي زراقط، رقم الصادر 649 تاريخ 21/2 / 2020.

-د. سامر ​مصطفى جرادي​ رقم الصادر 658 تاريخ 21/ 2/ 2020.

-د. إبراهيم عز الدين ​البابا​ رقم الصادر 659 تاريخ 21/ 2/ 2020.

ونظرا لعدم تقيد بعض الأطباء المتعاقدين و​المستشفيات​ بتعرفات المعاينات والأعمال الطبية المعتمدة من قبل الصندوق لاسيما الإلتزام ببدل أتعاب معاينات المرضى المضمونين، أصدر الدكتور كركي التعميم رقم 735 تاريخ 26/ 2/ 2020 " طلب بموجبه إلى جميع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق التقيد بأحكام المذكرة الاعلامية رقم 478 تاريخ 9/ 1/ 2013" المتعلقة بتعرفات المعاينات والاعمال الطبية، لاسيما الالتزام ببدل اتعاب معاينات المرضى المضمونين داخل وخارج المستشفى، تحت طائلة فسخ العقد عند المخالفة.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور كركي جميع المستخدمين العاملين في الصندوق، إستلام أو تصفية أوصرف أية معاملة صحية موقعة من الأطباء أو ​الصيدليات​ موضوع القرارات المذكورة أعلاه.

وللمناسبة، يحذر الدكتور كركي كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي من دون وجه حق تحت طائلة إتخاذ العقوبات المناسبة في حقه، والإدعاء عليه أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء".

