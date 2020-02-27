وزير الداخلية بحث مع الان عون في المستجدات

استقبل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الآن عون، وتم البحث في الاوضاع السياسية في لبنان في ضوء المستجدات الاقتصادية والمالية.
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