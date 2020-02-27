النشرة: سماع دوي انفجارات ضخمة داخل مرتفعات الجولان وفي عمق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنّ "بين الحين والآخر يُسمع دوي انفجارات ضخمة داخل مرتفعات ​الجولان​ وفي عمق ​مزارع شبعا​ المحتلين، يتردّد صداها في قرى وبلدات ​العرقوب​ القريبة من المزارع، ممّا يحمل على الإعتقاد أنّها ناتجة عن تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي".

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