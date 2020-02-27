كميل مبارك: الهدف اليوم اضعاف المقام الرئاسي لاستسهال العبث بالمؤسسات

اشار ​الاب كميل مبارك​ الى ان ​اسرائيل​ وقبرص عينها على البلوك رقم 9 كي تستفيد منه ولا تخسر حين تصدر ​الغاز​ الى ​اوروبا​، لان الوضع القائم حاليا يؤدي الى خسائر بالتصدير اكثر من الربح. وشدد على ان هدف اميركا واسرائيل الاستفادة من البلوك رقم 9 وتوطين الفلسطينيين.

ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان الهدف اليوم اضعاف المقام الرئاسي لاستسهال العبث بالمؤسسات، واكد ان هذا الحلم غبائي اليوم لان الوطن اللبناني بالحضيض، اقتصاديا واخلاقيا معدوم، ومن يفكر بالموضوع "يخيط بغير هذه المسلة"، لان ​رئيس الجمهورية​ لن يستقيل تحت ضغط احد، والرئيس باق لاخر يوم في ولايته، لان هذا الشارع مقابله شارع مضروب بـ10 والافضل اليوم التفكير بالايجابيات.

واوضح مبارك بأن التحدي الاول امام ​الحكومة​ هو اقتصادي، والثاني هو الانتماء السياسي ونحن ننتمي الى ​الشرق الاوسط​، ويجب ان تحل ازمة الشرق الاوسط ويجب ان يكون لنا متنفس في البلد، والتحدي الثالث هو التحدي العدلي و​القضاء​ المستقل، والملف الرابع هو ​المصارف​ والعقوبات "تزيد الطين بلي" على المواطن اللبناني.