لفت رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة له خلال إطلاق عمل الباخرة الّتي ستتولّى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، إلى أنّ "المجهود الّذي قدّمناه أوّلًا في الاستطاع والكشف، كي نؤكّد وجود الموارد الغازيّة أو البتروليّة كان مهمًّا جدًّا، لكن الآن الأهم هي هذه المواد، وكلّنا تعاونا وعملنا لاستخراجها".
وأكّد أنّه "يوم سعيد لنا ولكلّ اللبنانيّين، ونأمل أن يتحقّق هذا الحلم الّذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه اليوم. إنّ يوم تاريخي، فبداية أي مشروع كبير تُعتبر بداية تاريخيّة"، متوجّهًا بالشكر إلى شركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتك"، متنميًا أن "يكون هناك تعاون معها في مجالات أُخرى في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر عون بإطلاق عمل الباخرة التي ستحفر البئر النفطي بالبلوك رقم 4: بداية أي مشروع كبير تُعتبر تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.