عون بإطلاق عمل الباخرة التي ستحفر البئر النفطي بالبلوك رقم 4: بداية أي مشروع كبير تُعتبر تاريخية

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في كلمة له خلال إطلاق عمل الباخرة الّتي ستتولّى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، إلى أنّ "المجهود الّذي قدّمناه أوّلًا في الاستطاع والكشف، كي نؤكّد وجود الموارد الغازيّة أو البتروليّة كان مهمًّا جدًّا، لكن الآن الأهم هي هذه المواد، وكلّنا تعاونا وعملنا لاستخراجها".

وأكّد أنّه "يوم سعيد لنا ولكلّ ال​لبنان​يّين، ونأمل أن يتحقّق هذا الحلم الّذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه اليوم. إنّ يوم تاريخي، فبداية أي مشروع كبير تُعتبر بداية تاريخيّة"، متوجّهًا بالشكر إلى شركات "​توتال​" و"إيني" و"نوفاتك"، متنميًا أن "يكون هناك تعاون معها في مجالات أُخرى في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان".