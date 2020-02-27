كاظم إبراهيم استقال من رئاسة اتحاد نقابات الافران والمخابز

قدم رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في ​لبنان​ ​كاظم ابراهيم​ استقالة خطية، من الاتحاد ومن نقابة اصحاب الافران. وجاء في كتاب الاستقالة: "انا الموقع ادناه كاظم ​محمد ابراهيم​ اعلن استقالتي من اتحاد نقابات الافران والمخابز ومن نقابة اصحاب الافران، استقالة لا رجوع عنها. واشكر زملائي الكرام على ما ابدوه تجاهي من احترام وتقدير طيلة 52 عاما من العمل والنضال المشترك والتعاون، وعلى مواقفهم المشرفة للمحافظة على قطاع صناعة الرغيف، سائلا الله عز وجل ان يوفقهم في عملهم لما فيه مصلحة القطاع واصحابه. واتمنى لرئيس الاتحاد المقبل التوفيق والنجاح في المهام التي سيقوم بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والصعوبات التي يرزح تحتها هذا القطاع".



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