سانا: مقتل مدني باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب بلدة حضر

أفادت وكالة "سانا" السورية عن "مقتل مدني باستهداف سيارته من قبل ​طائرة​ ​مسيرة​ تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب بلدة حضر". وفي السياق نفسه، نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن ​تقارير​ إسرائيلية إشارتها الى أنه "تمت تصفية رجل يدعى عماد طويل قرب الحدود الإسرائيلية في محافظة ​القنيطرة​ بهجوم شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية"، مرجحة "ارتباط عماد طويل بإنشاء البنية التحتية ل​حزب الله​ في منطقة القنيطرة تمهيدا لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل".

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