ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كورونا في إيران إلى 26

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طهران: أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ26 شخصاً في إيران، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور متحدثاً عن سبع وفيات جديدة.

وأعلن جهانبور في مؤتمر صحافي يومي عن تسجيل 106 إصابات إضافية ما يرفع عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 إلى 245 في إيران.

وقال جهانبور "نظراً إلى أن عدد مختبرات الكشف (عن مرض) كوفيد-19" يرتفع "وقد تجاوز السبعة (اليوم) و(سيزيد عن) 15 بحلول يوم غد"، يُتوقع أن "يرتفع فجأة (عدد الأشخاص الذين ثبُتت إصابتهم) لأن وقت الانتظار في المختبرات سينخفض".

وحصيلة الإصابات الجديدة الخميس (106) هي أعلى حصيلة يومية تُعلنها السلطات منذ الاعتراف الرسمي بتفشي المرض في إيران في 19 فبراير.

وأشار جهانبور إلى أن حتى هذا اليوم "الحصيلة الإجمالية (للوباء) هي 245 إصابة و26 حالة وفاة".

وأوضح أن الإصابات الجديدة سُجّلت في محافظات طهران (38) وجيلان (23) وأصفهان (8) وقم (7) ومازندران (7) وأردبيل (5) ولورستان (3) وسمنان (3) والبرز (3) وأذربيجان الشرقية (2) وكرمانشاه (2) وحمدان وحالة واحدة في كل من يزد وكردستان وأذربيجان الغربية وخراسان رضوي.

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ومن بين الأشخاص المصابين الجدد مجتبى زلنور وهو رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني. وأعلن زلنور في مقطع فيديو نشرته وكالة "فارس" للأنباء أنه أُصيب بالمرض ويخضع للحجر الصحي.

وزلنور هو رجل دين شيعي ونائب محافظ عن مدينة قم المقدسة الواقعة في وسط إيران حيث أُعلن في 19 فبراير عن الإصابات والوفيات الأولى جراء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في ديسمبر.

وأعلنت السلطات الإيرانية مساء الأربعاء قيوداً على حركة التنقل بهدف منع انتشار الفيروس.

وأُصيب أكثر من 78 ألف شخص في الصين بينهم 2744 حالة وفاة. وبات الفيروس منتشراً أيضاً في عشرات الدول حيث بلغ عدد الإصابات 3600 حالة وأكثر من 50 وفاة.

وإيران هي الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين.