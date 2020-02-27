شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "مشروعات البرلمان" تطالب بخفض أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتحفيز الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية المقدمة للمصانع في الفترة الأخيرة، يشكل أحد المعوقات التى تقف حائل دون التوسع في الاستثمار الصناعي، مشيرة إلى أن الاستراتيجيات التى تسعى الحكومة لتحقيقها فى الفترة الحالية للنهوض بالصناعة ووضع السوق المصرى كمنافس أمام الأسواق العالمية تتطلب تقديم محفزات تشجيعية للمصانع وخفض تكلفة استهلاك الطاقة والمواد البترولية تشجيعا للمستثمرين.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة، ولا تضر بالبيئة أو تبعث بإضرار تؤثر على صحة الإنسان، سيساهم بشكل قاطع فى استمرار إنتاجية تلك المصانع، لاسيما وأن الصناعات الثقيلة تعتمد فى الأساس على توافر الكهرباء والمواد البترولية، الامر الذى لا بد من دعمه والعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المصانع فى إطار جهود الحكومة في معاونة أصحاب المصانع لدفع عجلة الانتاج. Advertisements وأكدت وكيلة لجنة المشروعات، ضرورة إعادة النظر في تكلفة مرور السيارات، خاصة النقل بالطرق السريعة، مشيرا إلى أن الهامش الذي يحصّله السائق لا يتحمل دفع رسوم مرور على الطرق السريعة، الأمر الذى لا بد من تخفيضه تسهيلا على السائقين.

يذكر أن الحكومة تتبنى سياسات لدعم الصناعه، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي مبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتأتي في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري.