شكرا لقرائتكم خبر عن 9 رسائل هامة لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدد من الرسائل الهامة خلال جلسات الأسبوع نرصدها كالتالى:



- الفن الهابط يطرده الفن الجيد والدستور ينص على حرية الإبداع طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والاخلاقية .

- الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة ويحظى باحترام وتقدير العالم .. وسأتواصل مع رئيس الوزراء لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر

- يجب أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، وحق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصرى .

-على الوزراء عدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة .. وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة .

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-الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي ستستغرق مناقشات مكثفة



-وعلى الأعضاء الالتزام بموضوعات المناقشة ، لأن قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الافضل اجتماعات اللجان .

-الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة ، وهناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة

-على الحكومة إصدار المخطط الإستراتيجى للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية ، وقيود الإرتفاع لتسهيل إستصدار تراخيص البناء، ووقف البناء على الأراضى الزراعية .

-تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات .



