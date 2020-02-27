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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 رسائل هامة لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدد من الرسائل الهامة خلال جلسات الأسبوع نرصدها كالتالى:
- الفن الهابط يطرده الفن الجيد والدستور ينص على حرية الإبداع طالما أنها في إطار كل الثوابت الدستورية والاخلاقية .
- الدكتور مجدى يعقوب قامة مصرية رفيعة ويحظى باحترام وتقدير العالم .. وسأتواصل مع رئيس الوزراء لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء مركز القلب الجديد بمدينة 6 أكتوبر
- يجب أن تبقى المسافة واضحة بين التجمهر المصحوب بتخريب والتظاهر السلمي، وحق التظاهر السلمي من الحقوق المعترف بها في الدستور المصرى .
-على الوزراء عدم التوقيع على أي طلب للأعضاء خلال الجلسة .. وعلى النواب عدم الحصول على توقيعات الوزراء على الطلبات المتعلقة بدوائرهم خلال الجلسات العامة .
-الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي ستستغرق مناقشات مكثفة
-وعلى الأعضاء الالتزام بموضوعات المناقشة ، لأن قاعة الجلسة العامة مخصصة لإقرار مشروعات القوانين بينما المناقشات التفصيلية ومكانها الافضل اجتماعات اللجان .
-الضرائب والرسوم الجمركية جزء مهم من موارد الخزانة العامة ، وهناك مسئولية وطنية بعدم التفريط في مستحقات الدولة
-على الحكومة إصدار المخطط الإستراتيجى للدولة وحل مشكلة الأحوزة العمرانية ، وقيود الإرتفاع لتسهيل إستصدار تراخيص البناء، ووقف البناء على الأراضى الزراعية .
-تعديل قانون البناء الموحد يستهدف مواجهة الفساد في المحليات .
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