شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لـ1108 وحدات إسكان اجتماعى لأعضائها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى التى تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وعددها "1108" وحدات، بداية من الأحد القادم الموافق 1 مارس وينتهى الأحد الموافق 15 مارس من عام 2020، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين .

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وأضافت أن هناك 100 وحدة فى مدينة الشروق بمساحة 75 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 100 وحدة في مدينة العبور بمساحة 70 مترا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيه و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 108 وحدات في مدينة 6 أكتوبر بمساحة63 مترا "إسكان مدعوم"بمبلغ 135000 جنيه، و "غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة، و 200 وحدة في مدينة برج العرب بمساحة 90 مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة 90 مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة أسيوط الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه ،و"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة سوهاج الجديدة بمساحة 100 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة 100 وحدة قنا الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة و 100 وحدة المنيا الجديدة بمساحة 90 مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه "غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

ولفتت نقابة الصحفيين إلى أنه تسرى الشروط والأحكام الواردة فى الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعى وأن شروط الصندوق الاجتماعى بالتفصيل منشورة على موقع النقابة، موضحة أن شروط النقابة للحصول على الوحدة هى ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأى خدمة من خدمات الإسكان التى تقدمها نقابة الصحفيين وأنه لا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعى (الزوج أو الزوجة).