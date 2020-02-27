“حمزة مون بيبي”.. سعيدة شرف تتقدم بشكاية جديدة بعد الحكم لصالحها ضد “الهاكر”

عادت الفنانة سعيدة شرف إلى ملف “حمزة مون بيبي”، بتقديمها شكاية جديدة ضد أشخاص لم تكشف هويتهم، لكن مصادر “اليوم 24″، أفادت أن عائشة عياش، ودنيا باطمة، هما المشتكى بهما.
سعيدة شرف حلت، أمس الأربعاء، في المحكمة الابتدائية في مراكش، من أجل تقديم شكاية في ملف “حمزة مون بيبي”، بعدما حكمت المحكمة ابتدائيا لصالحها في قضيتها ضد الهاكرز المتورط في الملف نفسه.
وكانت سعيدة شرف قد اتهمت الهاكر المدان، بأنه سرب معلوماتها، بعدما كلفته باستعادة حسابها المسروق على أنستغرام، ليتضح أنه متورط بالوقوف وراء حساب حمزة مون بيبي، وقضت المحكمة ابتدائيا بحبسه لسنتين.
وشهد الملف تطورات مهمة بعد تسلم السلطات المغربية المتهمة عائشة عياش، بعد ترحليها من الإمارات، على إثر صدور مذكرة بحث دولية في حقها.
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