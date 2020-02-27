ملف “حمزة مون بيبي”.. باطمة في ضيافة الفرقة الوطنية بعد بداية التحقيق مع عائشة عياش

حلت الفنانة دنيا باطمة، مساء أمس الأربعاء، ضيفة على مقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، في إطار التحقيقات المتواصلة في الملف المثير للجدل، حمزة مون بيبي.

ورفضت دنيا باطمة التصريح للصحافيين، الذين حاصروها عند ظهورها، متسائلين عن وجودها في مقر الفرقة الوطنية، إذ رجحوا أن يكون من أجل مواجهتها مع عائشة عياش، المتهمة في ملف حمزة مون بيبي، والتي سلمت للمغرب بعد إلقاء القبض عليها في الإمارات.

وواجهت عائشة عياش، أول أمس الثلاثاء، المصممة سلطانة، التي تعتبر أولى ضحايا حساب حمزة مون بيبي، بل السبب الرئيسي في إنشاء الحساب، الذي دخل ملفه تاريخ المحاكم المغربية.

وسبق أن حكمت المحكمة الابتدائية في مراكش بالحبس سنتين نافدتين، إلى جانب غرامات، وتعويضات ثقيلة في حق 4 متهمين في الملف نفسه.