حلت الفنانة دنيا باطمة، مساء أمس الأربعاء، ضيفة على مقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، في إطار التحقيقات المتواصلة في الملف المثير للجدل، حمزة مون بيبي.
ورفضت دنيا باطمة التصريح للصحافيين، الذين حاصروها عند ظهورها، متسائلين عن وجودها في مقر الفرقة الوطنية، إذ رجحوا أن يكون من أجل مواجهتها مع عائشة عياش، المتهمة في ملف حمزة مون بيبي، والتي سلمت للمغرب بعد إلقاء القبض عليها في الإمارات.
وواجهت عائشة عياش، أول أمس الثلاثاء، المصممة سلطانة، التي تعتبر أولى ضحايا حساب حمزة مون بيبي، بل السبب الرئيسي في إنشاء الحساب، الذي دخل ملفه تاريخ المحاكم المغربية.
وسبق أن حكمت المحكمة الابتدائية في مراكش بالحبس سنتين نافدتين، إلى جانب غرامات، وتعويضات ثقيلة في حق 4 متهمين في الملف نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ملف “حمزة مون بيبي”.. باطمة في ضيافة الفرقة الوطنية بعد بداية التحقيق مع عائشة عياش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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