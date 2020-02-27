المغرب التطواني “يبحث” فك الإرتباط مع مدربه بشكل ودي

دخل مسؤولو فريق المغرب التطواني في مفاوضات مع مدرب الفريق أنخيل إدواردو بهدف فك الارتباط بشكل توافقي، على خلفية النتائج السلبية للفريق.

وكشف مصدر من داخل الفريق التطواني، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنه من المنتظر أن يجتمع أعضاء المكتب المسير والإدارة التقنية بالمدرب، يوم غد الجمعة، لتباحث سبل فك الارتباط بشكل ودي.

وشدد مصدرنا على كون المكتب المسير قرر الإستغناء عن مدربه بعد فشله في تحقيق الفوز منذ الدورة العاشرة، مبرزا في السياق ذاته أن المدرب المساعد الدريدب والمدير التقني رضى حكم سيقودان الفريق إلى غاية التعاقد مع مدرب جديد.