استطلاع رأي عنصري يستهدف مغاربة إيطاليا والسفارة المغربية: لا يمكن التسامح مع هذه المبادرة

أثار إدراج أسئلة عنصرية ضمن استطلاع رأي لأحد المعاهد الإيطالية، وجهت لطلابه، غضب المهاجرين المغاربة، واستنفار السفارة المغربية في روما، التي انتقدته بشدة، واعتبرت أنه لا يمثل القيم الحقيقية للإيطاليين.

وحسب مصادر إيطالية، فإن المعهد الموجود في مدينة “بيرݣامو” وجه أسئلة ضمن استطلاع رأي لطلابه، ومن بينها سؤال “هل تعتقد أنه صحيح أن السلوك الإجرامي للمغاربة يرجع إلى الاختلافات الثقافية لهذا الشعب؟”، وورد سؤال ثان: “هل ينحدر المغاربة من السكان ذوي المهارات الأقل تطوراً؟”، ثم سؤال: “هل سبق لك أن كرهت أي شخص لمجرد أنه مغربي؟”.

وأصدرت السفارة المغربية في روما، أمس الأربعاء، بلاغا اعتبرت فيه أن المبادرة المذكورة تحاول خلق صورة نمطية، ومتحيزة للمغاربة المقيمين في إيطاليا.

وعبرت السفارة المغربية في روما عن رفضها لهذا السلوك، الذي قالت إنه غريب عن المجتمع الإيطالي، المتشبع بقيم التسامح ويتأسس على قيم العيش المشترك.

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وأوضحت السفارة المغربية في إيطاليا أنها على يقين بأن السلطات الإيطالية المختصة، لا يمكن أن تتسامح مع المبادرة المذكورة، ولن تتأخر في التعاطي معها بما يناسبها.

الاستطلاع، الذي انتشر على نطاق واسع في إيطاليا، وخلق جدلا كبيرا، خلف صدمة كبيرة لدى المهاجرين المغاربة، حيث وصفت عدد من جمعياتهم الخطوة بـ”المتطرفة”، التي قد تساهم في نشر الكراهية، مطالبين وزارة التعليم الإيطالية بالتدخل العاجل للبحث في أسباب هذه المبادرة العنصرية غير المسبوقة في المجتمع الإيطالي.