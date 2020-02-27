تقرير: قتيل بقصف إسرائيلي في القنيطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص في قصف نفذته طائرة إسرائيلية من دون طيار، اليوم الخميس، استهدف مركبة في بلدة حضر الواقعة في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية.

وأوردت الوكالة الرسمية للنظام السوي "سانا" نبأ مفاده أن "مدنيًا قتل باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي جنوب بلدة حضر".