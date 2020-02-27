اشتباه بحالة كورونا في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشتبه وزارة الصحة الإسرائيلية بأول إصابة فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد عودة مواطن منذ أربعة أيام للبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن مواطنا عاد من إيطاليا قبل أربعة أيام وجرى تشخيصه بأنه أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباه بحالة كورونا في مدينة الطيرة.

وأوضحت الوزارة بفحص نحو ألف حالة مع وجود نحو 1,500 شخص في حجر صحي، وذلك فور عودتهم من رحلات في مناطق تشهد انتشار الفيروس، أو لتواجدهم في الأماكن التي زارها وفد زار كوري جنوبي البلاد مطلع الشهر الجاري، وجرى تشخيص إصابة 19 من أعضائه بالإصابة بكورونا.

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