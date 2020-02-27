القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم، الخميس، إثر حادث طرق بين مركبتين، قرب مسجد بلال بن رباح شمالي مدينة الطيبة.
وجاء في التفاصيل أن بين المصابين الخمسة، مصاب وصفت جروحه بالخطيرة، وهو يعاني من إصابة حادة بصدره ونقل إلى المستشفى وهو تحت التنفس الاصطناعي.
وقدّم الطاقم الطبي لمركز التميم في الطيبة، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.