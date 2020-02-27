الجيش السوري يُطوق نقطة المراقبة التركية في ريف حماة

الخميس 27 فبراير 2020

طوقت وحدات من الجيش السوري، نقطة المراقبة التركية في ريف حماة.



وفي التفاصيل، طوق الجيش السوري، الخميس، نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمال الغربي، وذلك خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أمس بالمنطقة وسيطرت من خلالها على عدة بلدات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على 14 بلدة بريف إدلب الشمالي، ومن بينها بلدة "شير مغار" التي أقام الجيش التركي نقطة مراقبة في محيطها.

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وأوضحت أن وحدات الجيش السوري باتت تطوق بالكامل نقطة المراقبة التركية والتي كانت تقدم الدعم الناري والعسكري للفصائل المسلحة خلال الفترة الماضية.

وتعد نقطة المراقبة التركية بهذه البلدة الواقعة شمال غرب حماة، أكبر نقطة من نوعها في ريفي حماة وإدلب للقوات التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر في وقت سابق أن الجيش السوري بسط سيطرته على 58 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.