المعارضة السورية تستعيد مدينة استراتيجية بعد 3 أسابيع من خسارتها

الخميس 27 فبراير 2020

استعادت المعاضة السورية مدينة استراتيجية بعد أسابيع من خسارتها.



وقال مقاتلو معارضة سوريون اليوم الخميس، إن المعارضة المدعومة من تركيا انتزعت السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في أول تراجع كبير للجيش السوري، في إطار هجوم تدعمه روسيا وحقق مكاسب سريعة.

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وخسرت المعارضة قبل ثلاثة أسابيع المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد بعد تقدم الجيش السوري في مسعاه لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

ونزح قرابة مليون سوري بسبب القتال في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قتل جنديان تركيان وجرح اثنان آخران في ضربة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

وأضافت أن الجيش التركي رد ضد "أهداف للنظام" السوري في المنطقة.