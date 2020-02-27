شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل رجل وزوجته وطفلين في قصف صاروخي بادلب والان نبدء بالتفاصيل
قتل رجل وزوجته واثنين من أطفالهما في قصف صاروخي استهدفت به قوات النظام السوري من بعد منتصف ليلة الأربعاء-الخميس مدينة إدلب السورية وذلك بحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، ومقره بريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد نشر بيان على موقعه الإلكتروني بالأمس أورد فيه أن 4 مدنيين، بينهم امرأة، قد لقوا مصرعهم بسبب قصف جوي روسي على قرية أرنبة بجنوب مدينة إدلب السورية.
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