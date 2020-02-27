شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعيد 7 عراقيين من الحدود إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أعادت السلطات الأردنية اليوم 7 عراقيين كانوا قادمين للأردن من الحدود بين البلدين لارتفاع في درجات حرارتهم.

وقال المسؤول عن الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة بين الأردن والعراق الدكتور موسى أبو عاقولة ، إنه تم إعادة الـ 7 عراقيين بعدما اثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة، موضحًا ان اعادتهم استندت الى الاجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا في الأردن.

ولفت في تصريح صحفي، إلى أن تنسيقا تم بين الكوادر العاملة في حدود الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، واعادتها الى بلادها في حين يُسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم اجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية.