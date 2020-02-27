شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها للعودة والاستفادة من "مهلة المملكة" والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الخارجية الكويتيه كافة المواطنين الكويتيين، الذين غادروا إلى دول مجلس التعاون عبر الحدود البرية بواسطة البطاقة المدنية العودة إلى البلاد بالسرعة الممكنة وذلك للإستفاده من فترة السماح التي منحتها حكومة المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو مواطنيها للعودة والاستفادة من "مهلة المملكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.