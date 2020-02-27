شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتجاوز الصين في إصابات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، وهو عدد أعلى من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في الصين خلال نفس الفترة. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة في كوريا الجنوبية 1766 حالة. وتم تسجيل معظم الحالات الجديدة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد والمنطقة المحيطة بها. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 433 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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