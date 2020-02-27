تأجيل عقد جلسة البرلمان الى الاحد المقبل

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

