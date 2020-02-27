كربلاء تغلق متنزهاتها وتطلب من العوائل مغادرتها كإجراء وقائي

وقال مراسل السومرية في المحافظة إن محافظة كربلاء اغلقت المتنزهات في المحافظة، كاجراء وقائي وطلبت من العوائل الخروج من المتنزهات فوراً.

وطمأنت دائرة صحة كربلاء، في وقت سابق، أهالي المحافظة بأنها لم تسجل أية إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مؤكدة استمرارها بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة الفايروس.