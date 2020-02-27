الفتح يعقد اجتماعا في البرلمان برئاسة الانصاري

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن تحالف الفتح يعقد اجتماعاً في الوقت الحالي لاتخاذ موقف نهائي من جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف الفتح يعقد الآن اجتماعاً في البرلمان برئاسة أبو مريم الأنصاري، لاتخاذ موقف نهائي من جلسة التصويت على حكومة علاوي".
يشار إلى أن مصدراً برلمانياً أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول أسماء المرشحين للمناصب الوزارية إلى مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل، ظهر اليوم، إلى مبنى البرلمان، قبيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومته والتي من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم.
يشار إلى أن مصدراً برلمانياً أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول أسماء المرشحين للمناصب الوزارية إلى مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل، ظهر اليوم، إلى مبنى البرلمان، قبيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومته والتي من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم.
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