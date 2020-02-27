صحة نينوى تعلن نتائج الفحص المختبري للمشتبه باصابتهم بكورونا

اعلنت دائرة صحة نينوى، الخميس، عن نتائج الفحص المختبري للمشتبه باصابتهم بكورونا في المحافظة.
وقال مدير الدائرة فلاح الطائي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم إخلاء جميع الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا والبالغ عددها عشرة حالات، بعد التأكد من سلامتهم بصورة كاملة".
واضاف ان "ذلك جاء بعد ان تم حجرهم يوم امس بمستشفى السلام التعليمي"، مشيرا الى انه "بهذا تكون نينوى خالية من الاصابات او حالات الاشتباه بشكلٍ كامل".
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