تحالف القوى: نريد اسقاط حكومة علاوي في البرلمان وليس تاجيل الجلسة

اكد تحالف القوى العراقية، الخميس، سعيه لاسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في البرلمان وليس تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة. وقال المتحدث باسم التحالف فالح العيساوي في حديث لـ الخليج 365، "لا نريد تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي". Advertisements واضاف "انما نريد اسقاط حكومة علاوي في البرلمان". وافاد مصدر برلماني، اليوم الخميس، ان مجلس النواب اجل عقد جلسته المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.



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