بالفيديو..علاوي لديه تسجيلات خاصة بلقاءات جميع القوى السياسية

مع اقتراب موعد جلسة البرلمان التي من المفترض ان تمنح حكومة المكلف محمد علاوي الثقة من خلالها يوم الخميس. مرة اخرى اخذ يتصاعد فتيل ازمة معقدة جديدة بين محمد توفيق والقوى السياسية، التصعيد جاء بعد تغريدة رئيس الوزراء المكلف التي اتهم فيها اطرافا بمساومة النواب ماديا مقابل منحه الضوء الاخضر لتمرير وزارته ليبدأ سيناريو تبادل الاتهامات بين الداعمين والرافضين للحكومة الجديدة ، وبعد تلك التغريدة اخذ برلمانيون بتوجيه اصابع الاتهام بالشبهات الى فريق المكلف محمد علاوي مؤكدين اجماع القوى السياسية على عدم منحه الثقه بعد تغريدته تلك.

ويؤكد اخرون ان اتهامات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالابتزاز والمساومة من قبل برلمانيين انما هي سابقة خطيرة واذا كانت فعلا قد حصلت فله الحق ان يفصح عن تلك القوى والاسماء امام القانون، حتى لا تخضع حكومته للضعف والابتزاز منذ بدايتها.

وتؤكد كتل برلمانية أن علاوي لديه تسجيلات خاصة بلقاءات جميع القوى السياسية وحتى المبتزين منهم ، وهي خطوة سيفصح عنها في حال افشال عملية تمرير حكومته من تلك القوى.



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