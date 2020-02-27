انت الان تتابع ثلاث وفيات جديدة جراء كوفيد-19 في ايران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سُجّلت ثلاث وفيات جديدة في إيران جراء فيروس كورونا المستجدّ ما يرفع عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 22، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الخميس.

وتنشر الوكالة المعلومات بشأن تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي في إيران على شكل خريطة. وتشير الوكالة إلى أن 141 شخصاً أُصيبوا بالفيروس من دون تحديد ما إذا كان هذا العدد يشمل الوفيات جراء المرض.