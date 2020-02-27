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الكويت تعلق استخدام البطاقات المدنية لتنقل مواطني دول مجلس التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت علقت الكويت استخدام مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى الكويت مؤقتًا في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم، موضحةً أن هذا الإجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.



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