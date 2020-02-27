أول رسالة من حفيد مبارك لجده بعد الجنازة العسكرية

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسنى مبارك، كلمات رثاء لجده، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعبيراً عن حزنه الشديد لفقدان جده الراحل.

وقال عمر علاء : "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سمائها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة كإنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

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وتابع حفيد مبارك في بوست على صفحته على فيس بوك:"تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".

كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك توفى أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما، ودفع في جنازة عسكرية أمس الأربعاء بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة