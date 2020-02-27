الصحة الإسرائيلية تسجل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن "تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستحدث، لشخص عاد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات"، مشيرة الى أنه "قد تم وضعه في حجر صحي فورا، وبذلك تصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "السلطات الصحية الإسرائيلية باشرت بتحقيقات واسعة لتحديد تنقلاته"، مطالبة "كل أقربائه وكل من احتك به إلى عزل أنفسهم لأسبوعين"، داعية الإسرائيليين الى "الامتناع عن السفر إلى الخارج، وعدم المشاركة في مؤتمرات دولية والتواجد في مناطق محتشدة والتنقل في وسائل النقل العام".
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