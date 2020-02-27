رويترز: الصحة السعودية أعلنت أن لا إصابات مؤكدة بالكورونا حتى الآن

أفادت وكالة "رويترز" أن متحثا بإسم ​وزارة الصحة السعودية​ أعلن أنه "حتى الآن لا توجد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة". وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أوضحت أن "الجهات الصحية المختصة في السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وتؤكد الوزارة حرص حكومة السعودية من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".

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