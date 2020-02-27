رئيس لجنة محافظة طهران: منح إجازة للسجناء للحد من انتشار "الكورونا"

أعلن رئيس لجنة محافظة طهران لمكافحة كورونا "أننا طلبنا من السلطة القضائية منح إجازة للسجناء الذين يحملون شهادات صحة، لتقليص أعدادهم في السجون والحد من انتشار فيروس كورونا".
يأتي ذلك بعد أنباء عن وفاة سجين في سجن طهران الكبير ظهرت عليه أعراض كورونا.
وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية عن "ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 22 والإصابات إلى 141، وإصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بالفيروس الخطير".
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