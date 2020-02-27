بيسكوف:جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة إسطنبول في 5 آذار ولقاء أردوغان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، بأن "جدول أعمال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لا يتضمن زيارة إلى ​إسطنبول​ في 5 آذار، ولقاء الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ هناك"، موضحا أنه "حتى الآن ليس هناك خططا لعقد هذا الاجتماع، و لدى بوتين خطط عمل أخرى".

كما أكد بيسكوف أن "هناك مشاورات وأعمال على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يناقشون في المقام الأول الوضع في إدلب السورية".