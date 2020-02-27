أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن "جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة إلى إسطنبول في 5 آذار، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك"، موضحا أنه "حتى الآن ليس هناك خططا لعقد هذا الاجتماع، و لدى بوتين خطط عمل أخرى".
كما أكد بيسكوف أن "هناك مشاورات وأعمال على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يناقشون في المقام الأول الوضع في إدلب السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف:جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة إسطنبول في 5 آذار ولقاء أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.