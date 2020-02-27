ماكرون: العالم يواجه أزمة ووباء قادما

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام أطباء وفرق طبية في أحد مستشفيات باريس، أن "العالم يواجه أزمة ووباء قادما"، في حديثه عن تفشي فيروس كورونا الجديد.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر من "استخدام كلمة "وباء" بدون مبالاة لوصف فيروس "كورونا المستجد"، لافتا الى أن "ذلك قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة"، معتبرا أن "ستخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".
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