المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو الرياض للإفراج عن ناشطات سعوديات

طلبت المفوضة السامية لحقوق ​الإنسان​، ​ميشيل باشليه​، من "السلطات ​السعودية​ للإفراج عن ناشطات سعوديات طالبن بإصلاح "سياسات تمييزية" في البلد"، داعية "الرياض الى اغتنام فرصة استضافة قمة العشرين للبرهنة على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان ودعم حرية التعبير والتجمع السلمي ومراجعة الأحكام الصادرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين".

وشددت باشليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، على "ضرورة إظهار السلطات السعودية شفافية قضائية كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي".