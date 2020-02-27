الصحة الإيرانية: إرتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 26 والإصابات إلى 245

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية "ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 26 والإصابات إلى 245، وقد تمّ رصد 106 حالات مؤكّدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

وركّزت على أنّ "الوسيلة الآمنة لتجنب انتشار فيروس "كورونا" هي البقاء في المنازل وتجنّب التنقّل بين المدن"، داعيةًالإيرانيين إلى "تفادي السفر الداخلي ما لم يكن ضروريًّا".